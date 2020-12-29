РИАМО - 29 дек. Столичными следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотических средств, повлекшее ее смерть на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 3 статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей», пунктом «в» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего».

«По данным следствия, в ноябре 2020 года обвиняемый, занимаясь незаконным оборотом наркотиков, путем уговоров и обмана, склонил несовершеннолетнюю к их употреблению. В результате девочка скончалась в квартире по месту своего проживания от передозировки наркотическим средством», - сказала Иванова.

Злоумышленника задержали благодаря работе следователей столичного главка СК и сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания о совершенных преступлениях.

Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.