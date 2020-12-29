РИАМО - 29 дек. Столичными следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотических средств, повлекшее ее смерть на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 3 статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей», пунктом «в» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего».
Злоумышленника задержали благодаря работе следователей столичного главка СК и сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания о совершенных преступлениях.
Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
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