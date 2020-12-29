РИАМО - 29 дек. В столице за минувшие сутки выздоровели 5626 пациентов после коронавирусной инфекции, за все время пандемии врачи столицы вылечили более 615 тысяч человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 615 396», — отмечается в материале.

Пациенты для подтверждения отсутствия коронавирусной инфекции проходят специальные исследования. При выписке те, кто должен находится под медицинским наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами. Потенциальный донор не может быть младше 18 лет и старше 55 лет, у него не должен иметь хронические заболевания, ВИЧ и гепатиты В и С. Обратиться за дополнительной информацией можно по телефону 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются 9:00 до 19:00.

Ранее в Москве открылась запись на вакцинацию для пожилых людей старше 60 лет, правоохранителей, сотрудников сфер ЖКХ, спорта, общепита.

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29 ДЕКАБРЯ

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.