РИАМО - 29 дек. В новогодние праздники библиотеки Москвы и культурные центры приготовили различные активности для своих подписчиков, например, на страницах учреждений можно будет посмотреть онлайн-концерт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Культурный центр «Киевский» приглашает посмотреть онлайн-концерт «Карнавальная ночь» в прямом эфире. Трансляция пройдет в сети Instagram. Перед зрителями выступят творческие коллективы культурного центра, а также артисты Имперского русского балета под управлением Гедиминаса Таранды», - говорится в сообщении.

Библиотека №259 2 января подготовила виртуальную встречу с писательницей, автором книги для детей «История шифров» Викторией Журавлевой. Во время встречи автор расскажет о том, как сделать творческий блокнот писателя. Начало запланировано на 16:00.

Культурный центр «Северный» 5 января проведет творческий мастер-класс, на котором участники смогут освоить технику скрапбукинг и сделать праздничную открытку. Мероприятие начнется в 15:00.

Лекция по народной культуре «Рождественский вертеп» пройдет 7 января в центре культуры и досуга «Академический». Слушатели узнают больше о традициях и обычаях, проводимых при праздновании рождества на Руси. Мероприятие запланировано на 16:00, оно пройдет в Instagram-аккаунте культурного центра.