РИАМО - 29 дек. В жилом доме в деревне Троицкое городского округа Клин произошел пожар, погибло два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 03:17 наблюдалось открытое горение дома по всей площади (30 квадратных метров ), кровля обрушилась», - говорится в сообщении.

В 5:39 специалисты обнаружили два тела, в 6:23 пожар был ликвидирован.

В результате инцидента пострадало два человека, двое погибло.