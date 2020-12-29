РИАМО - 29 дек. Фестиваль «Дороги, которые мы выбираем», проводимый проектом «Московское долголетие», подвел итоги, на участие были поданы около семи тысяч заявок, работы участников были просмотрены более 550 тысяч раз, сообщается на сайте мэра столицы.

«Самой популярной стала номинация «Изобразительное искусство». В ней было представлено более трех тысяч картин в разных жанрах и техниках - абстракции, портреты, натюрморты, пейзажи, репродукции известных картин, зарисовки из жизни горожан», - говорится в сообщении.

Победителем в данной номинации стала участница, приславшая на конкурс 26 картин, Валентина Житкова. Все картины написаны в разных стилях, с применением различных техник.

Для второй по популярности номинации «Художественная фотография» участники прислали более 2,5 тысяч работ. Всего в этой номинации конкурса приняли участие более 500 человек. Чаще всего на присланных фотографиях запечатлены пейзажи столицы, животные, фотопортреты и натюрморты.

Более 500 заявок получили организаторы в номинации «Музыкально-инструментальное искусство». Участники конкурса играли на 12 музыкальный инструментах, в том числа на виолончели, саксофоне, рояле и ложках.

Так, лауреат второй степени Николай Соколов сыграл песню Besame Mucho на самодельной тревел-гитаре.