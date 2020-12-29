РИАМО - 29 дек. В столице во вторник вечером ожидаются девятибалльный пробки, пока в городе затруднения движения оцениваются в 3 балла, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», — отмечается в материале.

Утром на дорогах города будет до 5-6 баллов. Днем пробки могут достигнуть 7-8 баллов. Вечером загруженность столицы составит 8-9 баллов.

Основные затруднения движения отмечаются на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов