РИАМО - 29 дек. Несмотря на праздники, многие столичные городские службы и учреждения продолжат свою работу, однако график работы и приема граждан будет изменен, центры госуслуг 31 декабря будут работать до 18:00, а с 2 по 8 января прием посетителей будет вестись до 19:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«31 декабря с 09:00 до 18:00 будут открыты три дежурных центра. В САО посетителей примет центр госуслуг районов Бескудниковский и Восточное Дегунино. В ЦАО в районе Арбат будет работать учреждение в переулке Сивцев Вражек (дом 20). В районе Братеево (ЮАО) москвичи могут обратиться в офис «Мои документы», расположенный по адресу: улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3», - говорится в сообщении.

С 10:00 до 19:00 центры госуслуг будут вести прием граждан до 8 января. В эти дни перечень предоставляемых в них услуг изменят. Так, будет производиться оформление и выдача соцкарт, регистрация актов гражданского состояния и оформление льготного статуса предпенсионера.

Центры соцобслуживания не будут принимать граждан с 31 декабря по 10 января. При этом социальные работники будут выполнять заявки по доставке лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, которые находятся на домашнем режиме.

Заявки на предоставление социальных услуг принимают каждый день с 08:00 до 21:00 на горячей линии комплекса социального развития по телефону: +7 (495) 870-45-09.

Центры занятости «Моя работа» будут открыты с 09:00 до 15:00 31 декабря. С 31 декабря по 10 января учреждения будут закрыты на выходные.

На новогодних каникулах будут продолжать работать дистанционные сервисы центра. Можно будет подать онлайн-заявление на предоставление услуг по поиску работы, тестированию профессиональных и личностных компетенций, получению профессионального обучения, помощи в открытии собственного дела и регистрации самозанятости.

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