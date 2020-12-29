РИАМО - 29 дек. Среди самых популярных онлайн-услуг для предпринимателей на сервисе mbm.mos оказались консультации и интерактивный помощник, портал имеет широкий спектр возможностей: от подбора офиса до вывода продукции на рынок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также онлайн-услуги стали важной возможностью для столичных предпринимателей продолжать вести свой бизнес, несмотря на пандемию коронавируса.

«Бизнесменам не приходится выходить из дома и подвергать свое здоровье опасности. Достаточно лишь открыть сайт mbm.mos и решить возникшие вопросы и задачи. На платформе представлено более 20 сервисов, с января ими воспользовались более 40 тысяч раз», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Также сервис может проверить партнера по бизнесу, что сильно сокращает возможность наткнуться на мошенников. Для проведения проверки фирмы, с которой планируется заключить договор, нужно лишь указать в поисковой строке ее идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, имя и фамилию руководителя или название организации.

Услуга «Проверь законность вывески» поможет узнать, соответствует ли та или иная табличка стандарту, а если есть нарушения — своевременно исправить вывеску до демонтажа. Чтобы начать проверку, нужно указать в форме запроса адрес, где расположена вывеска. Система оперативно предоставит информацию о том, найдены ли нарушения и в какие сроки их необходимо устранить.

Также популярным является виртуальный помощник «Подбор режима налогообложения». Он подобрал режим налогообложения более 2,4 тысячи раз в этом году.