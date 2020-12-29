РИАМО - 29 дек. Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что и сейчас есть возможность выбирать. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

«И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы», — сказала Голикова в интервью РИА Новости.

Она добавила, что с появлением новых вакцин у россиян будет появляться возможность выбирать. По ее словам, это может произойти в первом квартале 2021 года.

Ранее в России были зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Также Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова разрабатывает цельновирионную вакцину против коронавируса. А завод «Медсинтез» в Свердловской области работает над созданием генетической вакцины «Урал».

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29 ДЕКАБРЯ

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.