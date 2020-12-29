РИАМО - 29 дек. Цифровая платформа i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) была модернизирована для удобства пользователей, там уже зарегистрировано более 19 тысяч организаций, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

«У новой версии портала более удобный интерфейс и рубрикация, а еще более продвинутая система рекомендаций полезных для предпринимателей сервисов. Теперь участникам кластера легче ориентироваться в возможностях платформы, находить нужную информацию и подбирать меры поддержки», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На сегодняшний день на платформе созданы пять основных разделов: «Кластер», «Сервисы», «Программы развития», «Меры поддержки» и «Мероприятия». Все они расположены в «шапке» сайта.

Самая важная для столичных предпринимателей информация и востребованные онлайн-сервисы есть на главной странице сайта. Еще в верхней части портала можно указать свой статус — юридическое или физическое лицо, тогда платформа подскажет наиболее подходящие бизнесмену инструменты.

В разделе «Меры поддержки» на цифровой платформе можно узнать, как уменьшить налоговую нагрузку, повысить квалификацию работников или вывести продукцию на новые рынки сбыта. Всего для предпринимателей предлагается свыше 200 федеральных и московских мер поддержки.

В текущем году бизнесмены подали 10 тысяч заявок на получение различных мер поддержки.

«Разработчики ушли от формата тяжелого многоуровневого сайта. Они обновили цифровую платформу i.moscow, чтобы посетители сайта находили нужные им сервисы или сведения, не совершая лишних кликов. Даже те пользователи, которые раньше не были знакомы с электронной площадкой, интуитивно понимают ее структуру», — уточнил руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

В разделе «Кластер» на платформе можно узнать о том, как присоединиться к проекту, какие возможности открываются перед авторизованными пользователями и многое другое.

В разделе «Сервисы» есть электронная база изобретений, товарных знаков, промышленных образцов и других разработок, а еще сервис по поиску офисного или промышленного помещения.

В обновленной версии портала появился спецпроект, который посвящен мерам поддержки малого и среднего бизнеса города, пострадавшего из-за коронавируса.

При подготовке новой версии цифровой платформы специалисты использовали графические элементы, диаграммы и познавательные видеоролики. Все это поможет облегчить восприятие портала и делает его интуитивно понятным.

«Благодаря новому дизайну цифровой платформы i.moscow возможности Московского инновационного кластера стали более наглядными. Большинство услуг и сервисов, которые необходимы бизнесменам, можно получить в режиме онлайн», — подчеркнул глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.