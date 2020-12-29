РИАМО - 29 дек. Финансовую поддержку в виде субсидий получат 36 компаний из Москвы, общая сумма выплат составит почти 770 миллионов рублей, что почти на четверть больше, чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Эти предприятия вносят значительный вклад в городскую экономику: в общей сложности 36 получателей субсидий дают городу свыше 30 тысяч рабочих мест, а общая сумма налогов, уплаченных этими предприятиями в 2019 году в региональный бюджет, превысила семь миллиардов рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В текущем году список организаций, претендующих на субсидии был расширен. Теперь на выплаты могут рассчитывать промышленные комплексы и организации, а также технологические центры и креативные технопарки.

Чаще всего предприятия просят возместить затраты на лизинговые платежи. За год было заключено 33 договора на субсидии с этими целями. Общая сумма выплат составила более 607 миллионов рублей.

Еще пять компаний обращались за субсидиями, чтобы возместить затраты по кредитным договорам на приобретение отдельных видов оборудования, три договора — на возмещение затрат по присоединению к инженерным сетям на общую сумму 129,8 миллиона рублей

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