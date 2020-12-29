РИАМО - 29 дек. В Москве за прошедшие сутки скончались 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии умерли 11 064 человека, сообщает оперативный штаб столицы.
По последним данным, общее число случаев инфицирования Covid-19 в городе составляет 792 457, выздоровели и выписались 609 770 пациентов.
«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.
Для предотвращения распространения коронавируса в мегаполисе необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.
Ранее в столице открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет.
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29 ДЕКАБРЯ
- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.
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