РИАМО - 29 дек. В Москве за прошедшие сутки скончались 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии умерли 11 064 человека, сообщает оперативный штаб столицы.

По последним данным, общее число случаев инфицирования Covid-19 в городе составляет 792 457, выздоровели и выписались 609 770 пациентов.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

Для предотвращения распространения коронавируса в мегаполисе необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

Ранее в столице открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет.

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29 ДЕКАБРЯ

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.