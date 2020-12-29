РИАМО - 29 дек. Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, местами пройдет снег, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6 – минус 4 градуса, по области — минус 7 – минус 2 градуса», - говорится в сообщении.



Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы - 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет составлять 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 85%.