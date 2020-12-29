РИАМО – 29 дек. Возле станции МЦД-2 Печатники благоустроили территорию, у одноименной станции метро обустроили площадь, оборудовали удобные тротуары и сквер, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, работы на ней завершены, в следующем году мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции будут продолжены на улице Гурьянова», — сказал Бирюков.

Он добавил, что раньше здесь были плохие тротуары, освещения было недостаточно. После открытия станции на этой территории будет больше пешеходов, поэтому надо было создать комфортные условия.

Тротуары расширили, отделили от проезжей части с помощью бордюра. На месте «народных троп» появились обустроенные дорожки. Кроме того, рядом со станцией появились два остановочных павильона, где можно зарядить телефоны и укрыться от непогоды.

Был благоустроен сквер возле дома №11 на Шоссейной улице, где бетонной плиткой заменили старое покрытие, установили новые фонари.

Полностью благоустроить территорию у станции Печатники планируют к моменту ее ввода в эксплуатацию – в следующем году.