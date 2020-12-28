РИАМО - 28 дек. В Раменском городском округе сотрудники МЧС усилили контроль за пожарной безопасностью на объектах с круглосуточным пребыванием людей, особое внимание уделено пансионатам для престарелых, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями органов социальной защиты населения проводят обследования объектов на соответствие установленным требованиям пожарной безопасности.

«Проверяется содержание путей эвакуации, наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты, обеспеченность первичными средствами пожаротушения», - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется занятиям с обслуживающим персоналом учреждений. Сотрудники МЧС России делают акцент на том, что действия сотрудников в случае возникновения пожара должны быть выработаны до автоматизма, так как от этого зависят жизни их подопечных.

В период отопительного сезона, а также новогодних праздников риски возникновения пожаров увеличиваются. Поэтому инспекторы госпожнадзора призывают неукоснительно соблюдать все требования пожарной безопасности при использовании отопительных приборов, печного и газового оборудования, а также пиротехнических изделий.