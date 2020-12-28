РИАМО - 28 дек. Родителей в Подмосковье призвали внимательно выбирать санки и горку, с которой они будут кататься вместе с детьми, ребенка нужно научить простым правилам поведения на горке, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

«Помните, что с малышом младше трех лет не стоит идти на оживленную горку, с которой катаются дети 7-10 лет и старше. Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с нее сами, без ребенка, чтобы оценить ее безопасность», — говорится в сообщении.

Если ребенок уже катается на разновозрастной «оживленной» горке, нельзя оставлять его без присмотра. Ни в коем случайте нельзя использовать в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог.

Ребенка нужно научить простым правилам поведения на горке. Так, подниматься на горку следует только в месте подъема. Ходить там, где скатываются другие дети, опасно. Нельзя съезжать, пока не отошел в сторону предыдущий ребенок, а после спуска нужно скорее отползти или откатиться в сторону. Нельзя перебегать ледяную дорожку, нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках.

Помимо этого, нельзя съезжать спиной или головой вниз (на животе), а нужно всегда смотреть вперед как при спуске, так и при подъеме. Если на пути спуска оказалось препятствие (дерево, человек и так далее), надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности.

Нельзя кататься с горок с неровным покрытием и трамплинами. Нужно помнить, что тюбинг и ледянка-корыто неуправляемы, могут подпрыгнуть и перевернуться при наезде на малейшее препятствие.