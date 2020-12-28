РИАМО - 28 дек. В холодное время года увеличивается количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов, для того, чтобы возгорания не случилось, нужно соблюдать меры предосторожности при использовании обогревательных приборов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около десяти лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям», - говорится в сообщении.

Также нужно регулярно проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, следить за состоянием прибора (вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя).

Жителям региона рекомендовали использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

«Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии. Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей», - уточняется в материале.

Устанавливать электрообогреватель следует на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Также его нужно ставить на пол, в случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефонам: «01», «101» или «112».