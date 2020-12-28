РИАМО - 28 дек. В 2020 году на территории Московской области были запущены 24 новых маршрута для экстремальных поездок на квадроциклах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В 2020 году мы протестировали новые маршруты для поездок на квадроциклах, которые сейчас набирают популярность у жителей и гостей Подмосковья. Маршруты не пересекают частные территории и интересы других любителей активного отдыха, например, трассы конных прогулок, лыжников. Были отобраны девять муниципалитетов, в которых работают 24 новых маршрута», - сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она уточнила, что для удобства туристов на «Яндекс.Картах» нанесены девять точек «Старт» и «Финиш». На сегодняшний день для туристов доступно свыше 260 километров безопасного бездорожья.

«В 2021 году планируется разработать еще больше маршрутов: 62 маршрута в 20 муниципалитетах станут доступны для любителей экстремального отдыха», - добавила Кротова.

Квадротуризм — один из популярных видов отдыха, которые развиваются в Московской области. Трассы работают круглый год и предназначены для кроссовых мотоциклов, квадроциклов, багги, снегоходов.

В регионе все маршруты прошли проверку специалистов и подготовлены для комфортного отдыха. На них установлены информационные знаки, за трассами смотрят и ухаживают.

Все маршруты будут проложены вблизи местных достопримечательностей и рассчитаны как на начинающих водителей, так и на профессионалов.

Найти доступные квадромаршруты можно в приложении «Яндекс.Карты», вбив в поиске «квадромаршруты».

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