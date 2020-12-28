РИАМО - 28 дек. Самое главное правило для сохранения денежных средств на счету — никогда не сообщать или отправлять неизвестным людям свои идентификационные данные, чтобы они вам не говорили, сообщила заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева.

По ее словам, не стоит пренебрегать правилами и рекомендациями, которые устанавливает банк для клиента — они придуманы и действуют не просто так.

«Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним людям идентификационные данные своей организации или личной банковской карты, пароли из СМС-сообщений — под каким бы предлогом эти данные ни пытались у вас узнать», — сказала Тимоничева в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Если при телефонном разговоре у человека закрались сомнения относительно подлинности звонка, нужно прервать разговор и самостоятельно обратиться в финансовую организацию по номеру телефона клиентской службы, указанному на официальном сайте.

В случае, если подозрения подтвердились, необходимо сообщить сотруднику банка о попытке совершения мошеннических действий.

Тимоничева особо подчеркнула, что не стоит переходить по ссылкам из писем незнакомых отправителей и тем более — вводить конфиденциальные данные банковских карт на неизвестных сайтах.

«Если вы оплачиваете товар или услугу в интернете, всегда проверяйте адресную строку: часто фишинговые сайты отличаются от официальных всего одной-двумя буквами. Создавайте как можно более сложные пароли и не используйте одинаковые пароли для входа на различных сайтах», — сказала специалист.

Кроме этого, не нужно публиковать в социальных сетях конфиденциальную информацию, например авиабилеты, на которых виден код брони, или другие документы. Все это мошенники могут использовать, чтобы войти в доверие при разговоре или переписке.

«Старайтесь сохранять спокойствие и критично оценивайте любые предложения незнакомцев, даже если они информированы, обращаются к вам по имени и представляются известной вам организацией», — добавила Тимоничева.

При хищении денег с карты нужно незамедлительно обращаться в полицию, заключила эксперт.