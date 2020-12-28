РИАМО - 28 дек. В Подмосковье в преддверии новогодних праздников родителей призвали не забывать о детской безопасности, особенно о риске возникновения пожаров, жителей призвали рассказывать детям о правилах пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
Ранее в Балашихе из-за неосторожного обращения с огнем пострадала девятилетняя девочка. В квартире вспыхнул пожар, и ей пришлось прыгать из окна третьего этажа. К счастью, ребенку помогли соседи: растянули внизу одеяло, и девочка осталась жива, хотя получила серьезные травмы.
Ребенка стоит научить нужным действиям в случае возникновения пожаров. Дети должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны. Важно объяснить, что при пожаре не нужно стараться спасать вещи. У ребенка одна задача – выйти невредимым из дома.
В доме рекомендуется установить пожарные извещатели. Это доступное устройство поможет своевременно заметить задымление.
Новогодние фейерверки нужно запускать строго по инструкции в отведенных для этого местах. Детям также нельзя баловаться петардами.
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