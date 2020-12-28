РИАМО - 28 дек. Комитет по туризму Московской области подвел итоги конкурса, предполагающий предоставление субсидий юрлицам и ИП, его победителями стали девять объектов турбизнеса региона, которые получат до 1,5 миллионов рублей субсидии, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Победителями конкурса среди 24 поданных заявок стали ООО «Бани Алексеева» в Подольске, ООО «Катти-С» (отель «Истра Холидей») в Солнечногорске, ООО «Бизнес-отель» (гостиница «Коломна»), ООО «Музейная фабрика» и ООО «Мануфактура «Душистыя радости» в Коломне, ассоциация «НП «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» и ООО «МДК» (Гольф-отель «Сорочаны») в Дмитрове, ИП Степанова Е.Н. (ТИЦ «История места. Волоколамск»), а также ООО «Прованc» (гостиница «Татьяна Прованс») в Одинцове.

«Каждый из победителей получит субсидию до 1,5 миллионов рублей на возмещение расходов, понесенных ими в 2018-2020 году на развитие (благоустройство, строительство (реконструкцию) обеспечивающей инфраструктуры) объекта туристского показа», – говорится в сообщении.

В 2021 году планируется запуск дополнительной меры поддержки, которая представит собой субсидии туристическим операторам на развитие внутреннего и детского туризма.

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