РИАМО - 28 дек. В 2020 году Единый миграционный центр Подмосковья запустил мобильное приложение, которое сильно упрощает иностранному гражданину оплату авансовых платежей, в нем авторизовались 13,4 тысячи иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мобильное приложение было создано, чтобы упростить оплату патента. Теперь иностранным гражданам не нужно вводить данные вручную в терминалах самообслуживания или мобильном приложении банка. Оплата патента через мобильное приложение с помощью QR-кода исключает ошибки при вводе реквизитов.

«В QR-коде, который формируется на мобильном устройстве прямо в приложении (при желании можно воспользоваться его бумажной версией, выданной вместе с патентом), содержится вся необходимая информация для оплаты авансового платежа», - говорится в сообщении.

С момента запуска мобильного приложения «Единый миграционный центр Московской области» в текущем году было сформировано 37,2 тысячи QR-кодов.

Логин и пароль для доступа гражданина в мобильное приложение выдается Единым миграционным центром Московской области при выдаче патента.

«Мобильное приложение напомнит пользователю о необходимости внести оплату за несколько дней до окончания срока действия патента, а также пришлет уведомление о важных изменениях в миграционном законодательстве»,- отметил зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он уточнил, что в разделе «Помощь» в мобильном приложении обновляется полезная информация по миграционному и трудовому законодательству, необходимая иностранному гражданину для жизни в РФ.