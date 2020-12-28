РИАМО - 28 дек. Все рестораны и развлекательные заведения в Москве 31 декабря будут работать до 23:00, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Рестораны как 31 (декабря – ред.), так и в другие дни пока работают до 23:00. Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она закончилась в 23:00», - сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что на концертных площадках города количество посетителей не должно превышать 25% от вместимости зала.

По его словам, в мегаполисе будут проверять наличие гостей в ресторанах и развлекательных заведениях после 23:00.

Немерюк отметил, что уличных массовых мероприятий и фестивалей не будет, но гуляния не воспрещаются. Катки будут работать до 22:00.

Как будет работать транспорт в Москве в новогодние праздники>>