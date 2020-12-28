РИАМО - 28 дек. В задачи Государственого совета РФ на 2021 год входит развитие цифровизации, возможностей оказания гражданам услуг в удобном онлайн-формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее распоряжением президента России губернатор Подмосковья вошел в состав президиума Государственного Совета, возглавив комиссию по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

«Вот задача - убрать все барьеры, все препоны, которые достались нам из прошлого века. Сделать максимально удобным взаимодействие с властью по муниципальным, государственным услугам», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, онлайн-услуги и сервисы делают жизнь комфортней и экономят пользователям уйму времени, исключают необходимость стоять в очередях.

«Сегодня все больше и больше ты можешь получить государственные, муниципальные услуги в цифровом виде. То есть тебе никто не морочит голову. Ты получаешь все на свой телефон или компьютер», - отметил губернатор.