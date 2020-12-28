РИАМО - 28 дек. Дорожные службы Подмосковья после снегопада, который обрушился на регион 25 декабря, вывезли 35,5 тысяч кубических метров снега, что составляет 4 тысячи самосвалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 25 по 27 декабря в регионе сугробы выросли более чем на 12 сантиметров.

«На дороги было выведено рекордное число техники с начала сезона — около 2 тысяч специализированных дорожных машин. На территории Подмосковья функционируют 269 специализированных мест для вывоза снега», - говорится в сообщении.

Участников дорожного движения призвали соблюдать ПДД, быть внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим.