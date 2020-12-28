РИАМО - 28 дек. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому членам Совбеза страны запрещается открывать счета в иностранных банках и иметь двойное гражданство, сообщает Газета.ru.

«Документ изменяет положение Совете безопасности РФ и положение об аппарате Совбеза», - говорится в сообщении.

Согласно указу, членами Совбеза РФ могут быть граждане страны, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства или вида на жительство, или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание россиянина на территории иностранного государства.

Также членам Совбеза РФ запрещено открывать счета, хранить наличность и ценности в заграничных банках.​