РИАМО - 28 дек. На участие в XIII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21» представители учебных заведений могут зарегистрироваться до 31 января 2021 года включительно, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета».

«Регистрация проходит на официальном сайте world-it-planet.org и продлится по 31 января включительно. Регистрация участников и первый отборочный этап начнутся 1 февраля», - говорится в сообщении.

«IT-Планета 2020/21» будет проходить на платформе соревнований Braim.org. В этом учебном году задания будут направлены на решение прикладных задач для IT-рынка и задач по цифровизации других отраслей экономики, таких как здравоохранение, финансовый сектор, промышленность, потребительские товары, энергетика и другие.

Разработанные IT-решения могут быть представлены в одном из следующих направлений: «Интернет вещей» (Internet of Things), «Большие данные» (Big Data), «Информационная безопасность», «Автоматизированное тестирование», DevOps, «Программирование», «Web-дизайн», «3D-моделирование», «Искусственный интеллект» и так далее.

От одного учебного заведения может зарегистрироваться неограниченное количество участников. Все они смогут получить доступ к учебным материалам, обучающим курсам и другой необходимой информации для организации отборочных соревнований среди студентов. Учебные заведения смогут принять участие в рейтингах, составляемых по результатам олимпиады.

«Участниками олимпиады могут стать студенты, аспиранты и выпускники 2020 года учреждений высшего и среднего профессионального образования России и других стран в возрасте от 18 до 27 лет включительно», - уточняется в материале.

Лучшие участники будут приглашены пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от партнеров соревнований.

«Участие в олимпиаде — это возможность понять реальные потребности работодателей, повысить свою практическую подготовку, улучшить собственные профессиональные навыки, чтобы стать востребованными молодыми специалистами на рынке труда и построить успешную карьеру не только в ИТ-компаниях, но и на предприятиях других отраслей экономики», - отметил председатель правления АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета» Сергей Шалашный.

Финал олимпиады запланировано провести 28-31 мая 2021 года.​