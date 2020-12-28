РИАМО - 28 дек. Вне зависимости от того, привился человек от коронавируса или нет, носить маску все равно необходимо, ношение маски в общественных местах уже стало элементом повседневной культуры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье в общественных местах обязательно нужно надевать защитную маску.

«Я привился и проверил один раз антитела. Потом перестал. Есть, наверное. Но я постоянно много общаюсь, надеваю маску в закрытых помещениях. Потому что неважно, привился ты или нет», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что ношение маски в общественных местах уже стало элементом повседневной культуры.

В Подмосковье проходит вакцинация от коронавируса, которая продолжится на праздниках. Прививочные пункты будут работать все дни, кроме 1 и 7 января. Расписание можно посмотреть на сайтах учреждений здравоохранения. Записаться на прививку можно на портале госуслуг.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- В настоящее время в регионе хватает лекарств и больничных коек для борьбы с пандемией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Воробьев считает, что жителям, сделавшим прививку от Covid‑19, нужно носить маски:

«Я привился и проверил один раз антитела. Потом перестал. Есть, наверное. Но я постоянно много общаюсь, надеваю маску в закрытых помещениях. Потому что неважно, привился ты или нет», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

- Ограничения из‑за Covid‑19 в Подмосковье на праздниках ужесточать не будут. В регионе готовы принять гостей музеи.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- При комбинировании российского препарата «Спутник V» и британской вакцины AstraZeneca иммунитет от коронавирусной инфекции может быть сразу на два года, об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург

- Голикова заявила о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионах РФ. По ее словам, ситуация может улучшиться ближе к весне.

- Запрет на перелеты из России в Великобританию продлили до 12 января. Ранее в европейских странах была зафиксирована новая мутация коронавирусной инфекции

- Голикова рассказала, что в правительстве РФ были Covid‑диссиденты. Она подчеркнула, что с течением времени все отрицающие существование пандемии Covid-19 исчезли из членов правительства РФ.

- Актер Жигунов госпитализирован с коронавирусом. По его словам, самочувствие «трудно описать».

- Порядка 16 тыс доз вакцины от Covid‑19 поступило в Подмосковье. Скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор».

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- Вакцинация от Covid‑19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с 80% поражением легких. Актрису экстренно доставили в медучреждение 25 декабря.

- Конституционный суд признал ограничение передвижения людей в пандемию законным. Данное решение было продиктовано объективной необходимостью борьбы с коронавирусом.

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- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.