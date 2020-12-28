РИАМО - 28 дек. В Подмосковье родителей призвали чаще напоминать детям о правилах безопасного поведения на льду и не отпускать их одних на открытые водоемы, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Ранее в Шатуре на озере Свиношное во время катания на коньках под лед провалились двое подростков. К счастью, их спас случайный прохожий.

«Чтобы такие случаи не повторялись: не отпускайте детей одних на открытые водоемы на рыбалку, катание на лыжах и коньках», — говорится в сообщении.

На лед нельзя выходить, если его толщина менее 10 сантиметров. Кроме того, нельзя выходить на лед при плохой видимости и в темное время суток. Нельзя также давать детям кататься с горок, которые выходят на лед, без присмотра взрослых.

Детям также стоит напомнить, что нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Сделать это лучше визуально: лед голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, – самый ненадежный. Он обрушивается без предупреждающего потрескивания.