РИАМО - 28 дек. Несмотря на то, что уловки мошенников в Сети стали более изощренными, кредитным организациям в значительной степени удалось обеспечить достаточный уровень защиты данных пользователей, сообщила заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева.

По ее словам, во время пандемии злоумышленники особенно сильно активизировались. Во всем мире были зарегистрированы тысячи доменов мошеннического характера, посвященных теме коронавируса.

«В основном это фишинговые сайты: информационные порталы по теме распространения вируса, интернет-магазины по продаже дефицитных товаров — масок и средств защиты, сайты-подделки официальных организаций, ресурсы, обещавшие помощь в получении выплат и компенсаций в связи с пандемией», — сказала Тимоничева в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Она отметила, что суть этих сайтов, вне зависимости от легенды, сводилась к тому, чтобы заставить человека ввести на них данные своей или корпоративной банковской карты или другие персональные данные, или к тому, чтобы человек самостоятельно совершил некий платеж.

«Также были случаи, когда с таких сайтов на устройства людей загружалось вредоносное программное обеспечение, что тоже в конечном счете вело к потере денег», — добавила Тимоничева.

При этом она подчеркнула, что многие компании вложили значительные средства в обеспечение защищенности своих цифровых систем, закупили ПО, в том числе антивирусы, обеспечили ключевых сотрудников электронно-цифровыми подписями, закрытой электронной почтой и так далее.

В первом квартале 2020 года по всей России объем операций без согласия клиента вырос на 38%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на фоне двукратного снижения общего объема операций с использованием электронного средства платежа.

По той же причине во втором квартале наблюдалось дальнейшее увеличение объема операций без согласия клиента (+59%) на фоне роста общего объема операций с использованием электронных средств платежа.

«По нашим подсчетам, за первое полугодие 2020 года злоумышленникам удалось украсть у граждан примерно 4 миллиарда рублей, из них банки вернули клиентам примерно 485 миллионов рублей», — отметила Тимоничева.

В ЦБ внимательно следят за тем, как банки выполняют требования закона о наличии у себя систем противодействия мошенничеству – так называемых антифрод-систем.