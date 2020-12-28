РИАМО - 28 дек. В 2020 году подмосковные предприятия стали лидерами по привлечению средств Фонда развития промышленности, финансирование получили 35 проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В этом году 35 проектов, реализуемых на территории Подмосковья, получили финансирование в федеральном ФРП. Общая сумма полученных займов составила более 8,4 миллиарда рублей», - сказала глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, самыми востребованными программами фонда этого года среди инвесторов Подмосковья стали «Противодействие эпидемическим заболеваниям», «Проекты развития» и «Лизинг».

Зиновьева добавила, что 10 проектов на 418 миллионов рублей получили льготные займы в областном Фонде развития промышленности.

Она отметила, что финансирование стало серьезной помощью в сложный год. Это позволило предприятиям не только отреагировать, но и нарастить производство, способное удовлетворить резко возросший спрос на противоэпидемическую продукцию. Также удалось запустить новые проекты в сфере промышленности.

На текущее время общая сумма выданных займов предприятиям Подмосковья с момента создания фонда в 2014 году составила 19 миллиардов рублей. Предприятиям было выдано 87 займов.