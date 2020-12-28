РИАМО - 28 дек. Пожарным удалось потушить автомобиль, загоревшийся на западе столицы недалеко от станции метро «Кунцевская», передает корреспондент РИАМО.

Автомобиль сильно пострадал из-за пожара. От сгоревшего кузова валит густой белый дым. На месте работают спасатели.

Как уточняется в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, инцидент произошел на Молдавской улице в районе дома 2Б.

Движение транспорта на дороге осуществляется по левой полосе.

Видео с места возгорания автомобиля у станции метро «Кунцевская» в Москве>>