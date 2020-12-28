РИАМО - 28 дек. Власти Одинцовского городского округа планируют включить данные о стоимости некоторых продуктов в электронный торговый реестр, сообщил замглавы администрации муниципалитета Павел Кондрацкий.
Он уточнил, что при реализации данной инициативы можно будет видеть стоимость потребительской корзины в разных микрорайонах и делать анализ цен.
По его словам, также можно было бы сделать мониторинг наличия важных товаров в торговой точке.
«Столкнулись мы еще и с мониторингом наличия товаров: например, в первую волну пандемии мониторили количество масок, имеющихся в продаже в аптеках. Если к этому сервису привязать информацию о наличии товара, то это тоже было бы интересно. Это давало бы понимание наличия необходимых товаров: где они есть, а где закончились», - пояснил замглавы администрации муниципалитета.
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