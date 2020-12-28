РИАМО - 28 дек. Жителям Подмосковья рассказали, как снизить риск травмирования ребенка на дороге, в том числе стоит напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах и во дворах, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

За последний месяц в Подмосковье в ДТП пострадали 46 детей, два из них погибли. Почти половина пострадавших – дети-пешеходы. Зимой, когда рано темнеет и на дорогах появляется гололедица, риск попасть под машину значительно выше.

«Обязательно покупайте детям одежду со светоотражающими элементами, чтобы они стали заметнее на дорогах для водителей! Продумайте для ребенка безопасные маршруты – в школу, кружки и секции, во время прогулок», — говорится в сообщении.

Стоит чаще напоминать ребенку о правилах безопасного поведения на дорогах и во дворах. Нужно объяснять, что что нельзя выбегать на проезжую часть при выходе из подъезда или детской площадки.

Для обучения детей основам правил дорожного движения можно использовать следующие сайты: http://pdd.fcp-pbdd.ru/, http://дорожныеловушки.рф/, http://bdd-eor.edu.ru/, http://юидроссии.рф/.