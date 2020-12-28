На проезжей части Рублевского шоссе в районе станции метрополитена «Кунцевская» загорелся легковой автомобиль.
На место прибыли пожарные.
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На проезжей части Рублевского шоссе в районе станции метрополитена «Кунцевская» загорелся легковой автомобиль.
На место прибыли пожарные.
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