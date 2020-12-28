РИАМО - 28 дек. Московская областная дума наградила благодарственными письмами волонтеров-психологов, которые работают на линии психологической поддержки в Подмосковье и помогают жителям региона справиться со стрессом, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Так, с мая 2020 года, когда бесплатная линия начала работать в регионе, за помощью к волонтерам-психологам обратились свыше 350 человек.

«В условиях самоизоляции люди испытывали серьезный стресс. Жители переживали из-за микроклимата в семье, отсутствия образа будущего. Мы хотели помочь гражданам справиться с переживаниями и запустили такую линию поддержки», – сказал депутат Московской областной думы, руководитель областного волонтерского центра по противодействию распространению Covid-19 Владимир Жук.

Он добавил, что специалисты линии помогли сотням жителей Подмосковья. Так, обратившиеся справились с переживаниями, которые вызвала пандемия Covid-19. На текущий момент звонки продолжают поступать на линию, однако их количество сократилось. Благодарность в адрес психологов, которая звучит после разговора, говорит о необходимости работы данной линии.

Свои благодарственные письма получили шесть самых активных добровольцев.

Линия бесплатной психологической помощи в Подмосковье работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и доступна по телефону: 8-495-215-04-03.

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28 ДЕКАБРЯ

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