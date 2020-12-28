РИАМО – 28 дек. Рождественские богослужения в столице проведут с соблюдением всех требований против распространения коронавируса, а из храма Христа Спасителя проведут трансляцию богослужения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Прихожанам необходимо присутствовать на богослужении в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Из храма Христа Спасителя организуют трансляцию богослужения.

Праздничные богослужения пройдут в ночь с 6 на 7 января.

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