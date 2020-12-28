РИАМО - 28 дек. Перевозчики общественного транспорта в Подмосковье продолжили традицию создавать новогоднее настроение и праздничную атмосферу для пассажиров и украсили транспорт к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, пассажиры автобусов «Мострансавто» могут встретиться с Дедом Морозом. Водители транспорта нарядятся в костюмы волшебника и будут ездить за рулем автобусов в Люберцах, Подольске, Чехове и Дмитрове во время каникул.

«Ищите главного героя праздника на маршрутах №2 станция Люберцы – 115 квартал – станция Люберцы, №406 Подольск (площадь Юбилейная) – Москва (метро «Лесопарковая»), №38 Дмитров (ДАРЗ) – Яхрома (улица Ленина) и других», – говорится в сообщении.

Водители в Лыткарине, Раменском, Егорьевске, Шатуре, а также в Электростали, примерят на себя шапочки Деда Мороза, а украшенные в новогодней стилистике автобусы, будут перевозить пассажиров в Коломне, Дмитрове, Балашихе и Талдоме. Их можно встретить на маршрутах №49 Дмитров – Высоково, №30 Коломна (автобусная станция «Старая Коломна») – Новопокровское, №338 станция Железнодорожная – Москва (метров «Щелковская») и других.

Гостей и жителей региона, которые решат воспользоваться автовокзалами, автомобильными и железнодорожными станциями, ожидают приятные сюрпризы.

Автовокзалы и железнодорожные станции были украшены елками, иллюминацией, мишурой, а также светодиодными гирляндами в 25 городских округах Подмосковья, в числе которых Коломна, Воскресенск, Рузский, Волоколамский, Домодедово, Раменский, Подольск, Мытищи и другие. Не остались в стороне и кассиры центральных диаметров. Они облачатся в праздничные колпаки и наденут значки. Кассы будут украшены хвойными гирляндами.

На текущий момент на станциях МЦД в Сколкове и Нахабине появились елки.

Также для пассажиров предусмотрели аудиопоздравления, которые запустили на объектах железнодорожной инфраструктуры. Поздравления будут звучать и в автобусах региона. Более чем на 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто» прозвучат напоминания о мерах профилактики Covid-19, записанные работниками Московской областной станции скорой медицинской помощи.