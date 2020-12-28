РИАМО - 28 дек. С соблюдением мер санитарной предосторожности пройдет в этом году традиционный губернаторский проект «Зима в Подмосковье», об этом губернатору региона Андрею Воробьеву доложила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства области.

Для жителей и гостей подготовлены 1,3 тысячи мероприятий, открыто более 180 катков, 125 лыжных и 29 тюбинговых трасс, работают 18 горнолыжных курортов, организовано около 100 мест зимней рыбалки.

«Важно максимально информировать людей - где, что и когда проходит, как удобнее добраться. Полезная информация есть на сайте welcome.mosreg.ru. Прошу глав убедиться, что она достаточно представлена по всем территориям. Также необходимо внимательно посмотреть, как можно помочь сфере туризма, ресторанному бизнесу, услугам», — сказал Воробьев.

В этом сезоне расширена география туристических направлений. В Мытищах можно посетить фабрику лаковой миниатюры «Федоскино» и приобрести уникальные сувениры. В Раменском – горнолыжный склон и экскурсии с мастер-классами на производстве народных промыслов «Гжель». Экотуризм и музей фарфора – в Орехово-Зуеве, а Чехове гостей ждут в усадьбе писателя.

«Главные приоритеты «Зимы в Подмосковье» в этом году - это безопасность и комфорт жителей, а также гостей региона. Все мероприятия мы согласовали с Роспотребнадзором. Для удобства наладили продажу билетов онлайн в музеи, театры, это позволит спланировать путешествие заранее и избежать очередей. Действуют ограничения по количеству посетителей для соблюдения социальной дистанции, везде используются дезинфекторы и маски, если вы их забыли, то выдадут на месте», — отметила Наталья Виртуозова.

Самое масштабное мероприятие в новогодние каникулы состоится в Истре: в МВК «Новый Иерусалим» 6 января откроется выставка народных художественных промыслов Московской области, и с 6 по 8 января пройдет фестиваль «Сказочное рождество».

«В этом сезоне мы сделали акцент на традиционные народные промыслы. Это наша гордость, что большая часть из них, известных во всем мире, сосредоточена именно в Подмосковье», - сказала Наталья Виртуозова.