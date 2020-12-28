РИАМО - 28 дек. С соблюдением мер санитарной предосторожности пройдет в этом году традиционный губернаторский проект «Зима в Подмосковье», об этом губернатору региона Андрею Воробьеву доложила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства области.
Для жителей и гостей подготовлены 1,3 тысячи мероприятий, открыто более 180 катков, 125 лыжных и 29 тюбинговых трасс, работают 18 горнолыжных курортов, организовано около 100 мест зимней рыбалки.
«Важно максимально информировать людей - где, что и когда проходит, как удобнее добраться. Полезная информация есть на сайте welcome.mosreg.ru. Прошу глав убедиться, что она достаточно представлена по всем территориям. Также необходимо внимательно посмотреть, как можно помочь сфере туризма, ресторанному бизнесу, услугам», — сказал Воробьев.
В этом сезоне расширена география туристических направлений. В Мытищах можно посетить фабрику лаковой миниатюры «Федоскино» и приобрести уникальные сувениры. В Раменском – горнолыжный склон и экскурсии с мастер-классами на производстве народных промыслов «Гжель». Экотуризм и музей фарфора – в Орехово-Зуеве, а Чехове гостей ждут в усадьбе писателя.
Самое масштабное мероприятие в новогодние каникулы состоится в Истре: в МВК «Новый Иерусалим» 6 января откроется выставка народных художественных промыслов Московской области, и с 6 по 8 января пройдет фестиваль «Сказочное рождество».
«В этом сезоне мы сделали акцент на традиционные народные промыслы. Это наша гордость, что большая часть из них, известных во всем мире, сосредоточена именно в Подмосковье», - сказала Наталья Виртуозова.
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