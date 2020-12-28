РИАМО - 28 дек. Благодаря электронному реестру торговых объектов в Одинцовском городском округе были снесены незаконные торговые точки, бизнес стал более открытым, сообщил замглавы администрации муниципалитета Павел Кондрацкий.

Он отметил, что с момента начала работы данного сервиса были выявлены незаконные торговые объекты.

«Мы демонтировали на территории округа немало незаконных объектов. Более того – сами жители, открывая эту карту, находили и подсказывали нам: «Вот здесь находится объект, почему его нет на вашей карте? Он что – незаконный?» - сказал Кондрацкий в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Он подчеркнул, что данная система позволила сделать бизнес более открытым.

По его словам, власти округа с момента запуска электронного реестра много сэкономили на оперативности принятия решений.

«Проще стало взаимодействовать и с различными ведомствами, и с предпринимателями. Могу сказать, что и доверия к нам как к власти стало, по моим ощущениям, больше, потому что люди увидели, что мы действительно открыты», - добавил замглавы администрации муниципалитета.

Он уточнил, что данный проект представили в Минпромторге РФ и получили неплохой отклик. Данный проект заинтересовал представителей министерств из многих регионов страны.