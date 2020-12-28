РИАМО - 28 дек. В Одинцовском городском округе созданный электронный торговый реестр помогает реализовывать продукцию небольшим производителям и способствует развитию конкуренции, сообщил замглавы администрации округа Павел Кондрацкий.

«Существует немало небольших производителей, которые не могут зайти в крупные торговые сети – не хватает у них, допустим, мощностей, чтобы обеспечить необходимые объемы товаров. Но они готовы поставлять свою продукцию предприятиям малого и среднего бизнеса – в магазины и павильоны шаговой доступности», - сказал Кондрацкий в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Он пояснил, что для этого представителю производителя нужно зайти на портал, выбрать специализацию, которая подходит под их товары, и написать свои предложения о сотрудничестве в раздел «Обратная связь».

«Способствует это и развитию конкуренции, в том числе и межрегиональной: свои товары и услуги могут теперь предлагать коллеги не только из Московской области, но и из других регионов. Поэтому все вопросы теперь можно решать онлайн, потратив на это минимум своего времени и получив оперативный ответ», - добавил замглавы администрации округа.

По его словам, у электронного реестра в муниципалитете есть отличия от подобных сервисов Google и «Яндекс».

«Картографические сервисы фиксируют только визуальную информацию. Это то и только то, что они видят и подтверждают: на этом месте находится такое-то предприятие, такой-то бренд. Но на этих сервисах не размещают сведения о хозяйствующих субъектах. А у нас эта информация есть», - пояснил Кондрацкий.

Он подчеркнул, что вышеуказанные сервисы не подскажут, насколько законно и на каком основании торговый объект находится на данном месте.