РИАМО - 28 дек. Для въезда центр столицы водители грузовиков должны успеть оформить пропуск до начала новогодних каникул, сделать это можно на сайте госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С приходом 1 января оформление пропуска станет недоступным. Оформить документы будет нельзя до 8 января.

«Заявку на въезд можно бесплатно подать на портале госуслуг», – говорится в сообщении.

Грузовые автомобили с грузоподъемностью более чем 1 тонна не имеют права передвигаться по центру Москвы, а также Третьему транспортному кольцу днем без пропуска. Движение данных автомобилей без документа запрещено.

Грузовики, чей вес составляет более 12 тонн, имеют право въезжать и передвигаться по столице с 06:00 до 22:00 только при наличии пропуска.