РИАМО - 28 дек. В последние дни уходящего года поезда на МЦД-2 между станциями Курская и Дмитровская будут ездить по обычному расписанию, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее ЦППК сообщала, что с 13:00 до 15:00 до конца года не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны.

«В связи с прогнозируемыми массовыми поездками в преддверии Нового года, 29, 30 и 31 декабря, для удобства пассажиров изменения на участке Курская-Дмитровская, анонсированные ранее, отменяются. Поезда будут следовать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Расписание на МЦД-2 изменится в январе. Движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны не будет 4-6, 8-30 января с 13:00 до 15:00. Изменения в расписании связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2. Проведение работ необходимо для дальнейшей реализации проекта Московских центральных диаметров, в том числе МЦД-2 Курско-Рижский и перспективного МЦД-4 Киевско-Горьковский. Его маршрут пройдет через Комсомольскую площадь.

«Обращаем внимание пассажиров, что электропоезда на прилегающих участках будут курсировать с увеличенными интервалами, ряд поездов Курского и Рижского направлений проследуют по укороченным маршрутам», – добавляется в сообщении.

Пассажирам необходимо заранее планировать свою поездку, а также ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов. Сделать это можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», на железнодорожных станциях и остановочных пунктах. Приложение компании можно скачать в AppStore и Google Play.

Обязательным условием проезда в общественном транспорте является ношение масок и перчаток. Купить данные средства индивидуальной защиты можно у кассиров-контролеров во время поездки, а также на станциях компании.