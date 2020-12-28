РИАМО - 28 дек. Сумма штрафа, наложенного на генерального директора ООО «Горизонт» Московским областным УФАС, составила 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Общество признали виновным в нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ №135 «О защите конкуренции». Так, управление приняло решение передать материалы для привлечения фирмы к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности».

«Часть 2 статьи 14.32 КоАП РФ <...> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от 1,1 до 1,2 начальной стоимости предмета торгов, но не более 1,25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Ранее управление по поручению ФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Верис» и ООО «Горизонт».

Компаниями было заключено устное картельное соглашение. Оно привело к поддержанию цен на электронных торгах, которые проводились Институтом биоорганической химии имени Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН на выполнение работ по монтажу систем пожарной и охранной сигнализации.