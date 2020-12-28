РИАМО - 28 дек. На КПО «Алексинский карьер» в городском округе Клин произведены пуско-наладочные работы второй очереди мощностей, которые позволят перерабатывать 300 тысяч тонн отходов в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

С учетом первой линии данный комплекс по переработке отходов сможет принимать 450 тысяч тонн отходов в год.

«Год назад на КПО «Алексинский карьер» была запущена первая часть объекта на 150 тысяч тонн, с сегодняшнего дня начались пуско-наладочные работы для увеличения производственной мощности предприятия ровно в три раза», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На КПО половина из 100% поступающих отходов направляется на вторичную переработку. Прямо в комплексе отбирается 20% вторичных материалов — стекло, макулатура, металлы, полимеры, а также 30% отходов, пригодных для компостирования.

В итоге объем отходов, которые направляют на высокотехнологичные карты размещения, сокращается минимум наполовину. Оставшаяся часть отходов без органики размещается на специальной чаше с мембраной и системами очистки фильтрата, которая исключает распространение неприятных запахов.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области закрыты все свалки со старой схемой захоронения, в том числе и полигон «Алексинский карьер». Теперь весь поток отходов, ранее поступавших на свалку, будет перенаправлен на высокотехнологичный КПО. Сам полигон в дальнейшем ждут рекультивационные работы, а пока на объекте проведена активная дегазация для недопущения негативного воздействия на окружающую среду», - добавил Велиховский.

В рамках дегазации первой и второй очереди пробурено, обвязано и затампонировано 40 скважин. Также здесь установили два факела для сжигания свалочного газа производительностью 1 и 2 тысячи кубометров в час.