РИАМО - 28 дек. В здании Северного речного вокзала состоялся аукцион, на котором были выставлены 15 световых символов «М» со станций «Площадь Революции», «Лубянка», «Пушкинская», «Улица 1905 года», «Арбатская», «Октябрьская» и «Парк Культуры», передает корреспондент РИАМО.

Стартовая цена каждого лота составила десять тысяч рублей.

В результате торгов изъявили желание приобрести два знака станции «Площадь Революции», два – станции «Лубянка», пять - «Пушкинской», два - «Октябрьской», два - «Парка Культуры», по одному - «Арбатской» и «Улицы 1905 года».

Подобный аукцион по продаже навигационных знаков Московского метрополитена проходит третий раз. Знак «М» выставлялся на торги впервые.