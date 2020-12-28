РИАМО - 28 дек. Администрация городского округа Шаховская сдаст в аренду земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, ежегодная арендная плата за пользование составит 16 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В городском округе Шаховская Московской области на торги выставлен земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров для индивидуального жилищного строительства расположенный по адресу: деревня Пленицино», – говорится в сообщении.

На участке имеется древесно-кустарниковая растительность, объекты капитального и некапитального отсутствуют.

Победитель аукциона сможет заключить договор на 20 лет. Заявку на участие, которая поможет стать полноценным участником аукциона, можно подать до 8 февраля 2021 года.

Подать заявку можно по адресу: Московская область, Красногорский район, 69-й километр МКАД, международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», строение 17, государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов».

Аукцион состоится 11 февраля следующего года.