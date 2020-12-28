РИАМО - 28 дек. В Одинцовском городском округе торговый реестр преобразовали в электронный вид, в виде карты его разместили в открытом доступе, сообщил замглавы администрации округа Павел Кондрацкий.

Реестр торговых объектов, согласно приказу Минпромторга России №602, ведется в бумажном виде. В Одинцовском округе его преобразовали в электронный.

«Приняли решение преобразовать торговый реестр в электронный вид, то есть совместить данные таблицы .xlsx с картой городского округа. Помимо адреса, добавили GPS-координаты каждому торговому объекту, добавили более подробную информацию обо всех объектах сферы потребительского рынка и услуг и разместили данную карту в открытом доступе в глобальной сети Интернет», - сказал Кондрацкий в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Он уточнил, что на карте создано три уровня доступа.

«Есть основная информация об объекте – открытая часть, она для всех! Заходите самостоятельно на сайт, он открытый, на электронной интерактивной карте расположены все объекты сферы, находящиеся на территории городского округа», - пояснил замглавы администрации округа.

По его словам, в карточке объекта в публичном доступе можно узнать название, специализацию, адресный ориентир, ФИО руководителя, контактные данные и основание для размещения. А еще он дает понимание, что объект находится на месте на законных основаниях.

«Более того – предусмотрена и обратная связь: вы можете оставить отзыв о качестве предоставляемых товаров и услуг, полученных на данном торговом объекте», - добавил Кондрацкий.

Он уточнил, что электронный торговый реестр помогает оперативно выявлять нестационарные торговые объекты, которые отсутствуют в данной системе.

По его словам, второй уровень доступа важен для ведомств, которые имеют доступ к расширенной информации, более детальной. Третий уровень – это уровень доступа муниципалитета. Здесь специалисты могут вносить изменения, обновлять данные, корректировать их по результатам мониторинга территорий. Плюс здесь можно отслеживать изменения, которые произошли на объекте.