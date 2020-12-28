РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание антиковидным мерам и общественному порядку на новогодних праздниках для обеспечения безопасности жителей и гостей Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Уважаемые главы, при вашем взаимодействии с правоохранительным блоком, ГУВД, МЧС, службами надзора, контроля все должно работать стабильно, спокойно, мобилизовано. Важно не допустить каких-либо эксцессов на вверенной вам территории. Вы несете ответственность за все, что происходит в городских округах», — сказал Воробьев на заключительном в этом году селекторе с членами правительства Московской области и главами округов.

Он поручил проверить все службы, травматологию, еще раз провести разговор с правоохранительным блоком о том, где необходимо дополнительное внимание.

«Может быть, нужно это сделать в местах скопления людей - центральные елки, площади в это время, как правило, заполнены», — подчеркнул губернатор.

На особом контроле будут также объекты ЖКХ.

«Прошу здесь быть очень внимательными, смотреть и за работой региональных операторов. В праздничные дни все сферы жизнеобеспечения должны работать», — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что на праздниках продолжится вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты будут работать все дни, кроме 1 и 7 января. Расписание можно посмотреть на сайтах учреждений здравоохранения. Записаться на прививку можно на портале госуслуг.

Жители старше 60 лет также смогут привиться от коронавируса. Ранее Минздрав России одобрил использование вакцины «Спутник V» для пожилых.

Воробьев также поручил завершить в этом году все выплаты медикам за работу в период пандемии.

«Необходимо убедиться, что каждый врач, каждый специалист среднего медицинского персонала, каждый медик за работу с ковидными пациентами получил предназначенные для него деньги. Это и зарплата, и доплата - все, что связано с этой темой, является крайне важным», — подчеркнул Воробьев.

На совещании также обсудили вопрос безопасности детей, подвели итоги работы портала «Добродел» и системы «Инцидент».

«Жалобы, предложения каждого жителя - все это является приоритетом в нашей работе», — добавил Воробьев.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

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