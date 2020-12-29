Уходящий год стал самым непростым в истории московских выставочных пространств. На карантин закрывались музеи, арт-галереи и культурные площадки, но это не значит, что зрители лишились доступа к искусству. Как культурная сфера столицы смогла пережить пандемию, музеи поддерживали контакт со зрителями, а выставочные пространства пробовали новые форматы, выяснил обозреватель РИАМО.

Креатив в Центре дизайна Artplay

В уходящем году вопрос поддержки креативных индустрий активно обсуждался на самых разных уровнях. В частности, было создано Агентство креативных индустрий, а Мосгордума увеличила объем поддержки в данной сфере на 500 миллионов рублей.

Центр дизайна Artplay, расположенный на территории бывшего завода «Манометр» в Басманном районе, в этом году первым в столице получил официальный статус креативного технопарка. Новый статус дает профильным резидентам возможность получать финансовую поддержку от города, в частности, компенсировать затраты на покупку оборудования.

Невзирая на пандемию, некоторые проекты удалось запустить в 2020 году. Так, например, важной вехой в развитии креативного технопарка стало открытие площадки Artplay PORTAL. Основной целью было создание точки профессиональных коммуникаций для встреч дизайнерского и архитектурного сообществ – круглых столов, воркшопов и т.д. Однако площадка проявила себя и как место проведения мероприятий для широкой аудитории. Здесь прошли «Тотальный диктант», презентация книги Алексея Поляринова «Риф», дебаты литературной премии «НОС».

«В уходящем году, несмотря на всеобщую турбулентность и неопределенность, нам удалось практически полностью сохранить резидентный состав и команду. Это и есть самое большое достижение, обязанное экологичному подходу ко всем бизнес-процессам. Партнерство, честность, прозрачность коммуникаций – наши три кита», – говорит директор департамента управления недвижимостью Artplay Дарья Устинова.

В период пандемии Центр избрал тактику партнерской онлайн-активности, запустив коллаборации с «Аптекарским огородом», «Москино», Музеем архитектуры им. Щусева и издательством «Эксмо». Одним из результатов совместного с «Аптекарским огородом» флешмоба «Весенний кот» стало попадание на восьмое место рейтинга «Медиалогии», где оценивалась популярность самых обсуждаемых в соцсетях котов.

Среди театральных инициатив стоит отметить музыкальный спектакль Endorphine по оригинальной российской пьесе от студии Creative Lab – современную городскую комедию об истинных причинах поступков и страхов.

В рамках концепции развития креативного технопарка Artplay ждет расширение. Также к началу 2021 году здесь модернизируют Центр цифрового искусства, где проводятся мультимедийные спектакли и выставки.

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Полный «бесконтакт» в МГТ

В онлайн-формат этой весной перешел Московский Губернский театр. Все время, пока его двери были закрыты для публики из-за эпидемии, артисты оставались на связи со своими зрителями.

Так, например, еще в марте в социальных сетях театра стартовал проект #БесконтактныйТеатр. Ежедневно МГТ рассказывал о спектаклях, которые не смог сыграть в этот день из-за эпидемии коронавируса: проводились прямые эфиры с артистами спектакля, публиковались позитивные ролики, в которых артисты, находясь «на удаленке», играли для зрителей любимые фрагменты из спектаклей.

Все серии спектаклей, которые артисты провели онлайн, доступны для просмотра в записи на официальном сайте МГТ.

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Самоизоляция в «Гараже»

официальный сайт Музея современного искусства «Гараж»

Временное закрытие «Гаража» перевернуло с ног на голову привычное функционирование музея. Пока на паузу была поставлена работа образовательного центра, библиотеки и архива, вся деятельность команды перешла в онлайн.

«Значение слова «самоизоляция» подразумевает ответственность, бережное отношение друг к другу и еще очень ощутимое изменение времени и пространства. Для наших посетителей и нас самих пространство сужается до комнаты или квартиры, одновременно с этим границы Музея расширяются. Все, что происходит на этой странице в дни, пока «Гараж» на замке, – это не «жизнь онлайн», а скорее эксперимент и попытка прояснить новые компетенции музея как точки схода различных отношений, интеллектуальных контекстов, отдельных голосов», – отмечают в пресс-службе музея.

Культурная площадка разработала новые форматы взаимодействия с проектами, публичной программой и архивом, запустила трансляции, приглашала художников делать специальные проекты.

«Никакого спецподразделения SMM больше не существует – мы используем выданный нам временной кредит, чтобы узнать лучше нашего зрителя и выйти на прямой контакт. На «той стороне» – все сотрудники «Гаража», самоизолированные, и потому с невиданным энтузиазмом включенные в общее дело», – добавляют в пресс-службе.

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Доступный лекторий в ММОМА

Московский музей современного искусства (ММОМА) – первый в России государственный музей, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. В этом году он закрывался несколько раз – последний период пришелся на ноябрь. Все это время музей проводил для посетителей насыщенную онлайн-программу. Так, например, открылся доступ к онлайн-лекторию, где можно было насладиться выступлениями философов и культурологов. Также музей проводил онлайн-конференции и круглые столы, транслировал фестиваль видео-арта. События были доступны в удаленном формате для всех желающих.

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Онлайн-прогулки по «Музеону»

Уникальный музей скульптуры под открытым небом в период пандемии запустил онлайн-прогулки для всех желающих. На странице музея в социальной сети «ВКонтакте» появились онлайн-экскурсии с гидами по достопримечательностям «Музеона». Совершенно бесплатно в любое время суток здесь можно познакомиться с историей создания скульптур «Стоять насмерть», «Часовой», «Собирающий камни» и других арт-объектов. Также в социальных сетях музей проводил для посетителей спортивные и творческие занятия, а также программу по изучению иностранных языков.